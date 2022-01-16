Рятуючись, тварини почали нападати на своїх двоногих убивць (відео)

У Польщі мисливець готувався вистрілити, але олень раптово атакував його із кущів.

Постраждалим виявився блогер Лешек Каміньський.

Він поділився відео з полювання в YouTube. Ролик за чотири дні набрав понад 250 тисяч переглядів.

На відео видно, як чоловік стоїть зі зброєю, очікуючи на здобич (мабуть, дуже голодний — УК). Несподівано з кущів вибіг олень та врізався прямо у мисливця.

Тварина сильно вдарила чоловіка рогами і втекла.

Діло