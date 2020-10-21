Россиянин избил молотком любовника жены после предложения «секса втроем»

В Подмосковье муж избил молотком любовника жены после того, как его супруга предложила организовать «шведскую семью», сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что жена позвонила своему мужу из дома, и пообещала сюрприз.

Когда 47-летний супруг прибыл домой, его и вправду ожидал «сюрприз». Им оказался любовник жены, с которым та предложила организовать «любовь на троих». Самое удивительное, что муж сначала согласился.

Через некоторое время троица выпила, после чего муж напал на любовника, но был повержен. После этого все пошли спать, а ночью рогоносец взял молоток и напал на своего конкурента. Тот получил серьезные ушибы и угодил в больницу. А самого нападавшего по вызову задержали правоохранительные органы. Отмечается, что мужу теперь грозит до 10 лет лишения свободы за нанесение телесных повреждений. // МК