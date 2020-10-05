В Минске на марш протеста вышли пенсионеры

5 октября в Минске проходит «Марш пенсионеров» против режима Александра Лукашенко.

Источник: «Радыё Свабода«, TUT.by

Детали: Участники марша собрались на площади Независимости и пошли по проспекту.

Они держат плакаты «Пенсионеры за перемены», «Нет геноциду белорусского народа», «Я не верю в Лукашенко, БТ и RT, верю своим детям и Светлане Алексиевич», «Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи» и другие. Митингующие скандируют «Уходи», «Честные выборы», «Да здравствует Беларусь», «Наши годы — сила» и другие лозунги.

Когда марш проходил мимо здания КГБ Беларуси, пенсионеры скандировали «Бабушки против ОМОНа».

УП