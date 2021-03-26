В Египте в результате столкновения поездов погибли 33 человека и десятки получили ранения

По меньшей мере 32 человека погибли и 66 получили ранения в результате столкновения двух поездов в центре Египта в пятницу, сообщило министерство здравоохранения.

Крушение произошла недалеко от нильского города Тахта, примерно в 365 км  к югу от Каира. Прокуратура заявила, что начала расследование, передает Рейтер.

Еще около 60 пассажиров получили травмы. По данным Reuters, поезда двигались на небольшой скорости, в результате столкновения два вагона были разрушены, третий перевернулся.

На место аварии прибыли десятки машин скорой помощи. Также на место выехал министр здравоохранения Хала Зайд.

Из-за аварии остановлено движение поездов в южном направлении.

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