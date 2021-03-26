В Египте в результате столкновения поездов погибли 33 человека и десятки получили ранения

По меньшей мере 32 человека погибли и 66 получили ранения в результате столкновения двух поездов в центре Египта в пятницу, сообщило министерство здравоохранения.

Крушение произошла недалеко от нильского города Тахта, примерно в 365 км к югу от Каира. Прокуратура заявила, что начала расследование, передает Рейтер.