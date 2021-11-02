В России на кладбище обнаружили сожженное тело экс-судьи. Рядом нашли мантию

В Томской области в селе Молчаново на местном кладбище обнаружили тело бывшего судьи.

Об обнаружении трупа «мужчины 1962 года рождения» сообщает управление СК РФ по Томской области.

В сообщении также сказано, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

ТВ2 называет имя погибшего — Юрий Васильев. Он 21 год проработал судьей в Молчановском районном суде и ушел в отставку в 2017 году.

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что Васильев днем 30 октября поехал на автомойку, загнал автомобиль, но за ним не вернулся. Родственники и полиция начали его искать.

Ориентировку на Васильева разослали в отделения МВД по Томской области.

«По нашей информации, тело судьи нашли сожженным на местном кладбище. Рядом с трупом лежала судейская мантия», — говорится в материале. // Znak.com