«Сільська Америка» на межі катастрофи через митну війну Трампа

Сегмент ринку, який звільнять США, з легкістю займе Бразилія.

Американські фермери з люттю відреагували на мита президента Дональда Трампа на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. Вони вважають, що торгова війна поставить під загрозу експорт, призведе до підвищення вартості таких товарів, як добрива, і “завдасть шкоди сільській Америці”.

Видання Financial Times пише, що фермери побоюються, що мита обмежать їхній доступ до деяких із найважливіших експортних ринків США для основних харчових продуктів, включно з кукурудзою, соєю та м’ясом, і закликали Трампа якнайшвидше припинити конфлікт.

Керівники галузі попередили, що такі країни, як Бразилія, мають усі можливості, щоб втрутитися, якщо напруженість у торгівлі змусить імпортерів відвернутися від США і шукати альтернативи. Приміром, виробники соєвих бобів очікують на гарний врожай цього року і готові задовольнити будь-який попит.

За словами аналітиків, Китай уже давно прагне диверсифікувати економіку, відмовившись від американських сільськогосподарських товарів, як-от соя, і останній раунд торговельної війни тільки зміцнить цю тенденцію.

Арлан Судерман, головний економіст із сировинних товарів брокерської компанії StoneX, сказав, що останнім часом Пекін віддає перевагу імпорту соєвих бобів із країн зі слабшою валютою і вигіднішим обмінним курсом, ніж у США.

Американські фермери, які експортують близько 10% свинини до Мексики, кажуть, що вони також програють своїм конкурентам із Бразилії, Чилі та Аргентини.

Втрата частки ринку в Мексиці ускладнить американським фермерам виробництво бекону і реберець для внутрішнього ринку, оскільки вони покладаються на мексиканських м’ясопереробників, що в кінцевому підсумку призведе до підвищення цін для американців.

Зіппі Дюваль, голова Американської федерації фермерських бюро, заявив, що, хоча фермери підтримують цілі Трампа щодо забезпечення безпеки і справедливої торгівлі з іншими країнами, додаткові збори в поєднанні з очікуваними відповідними митами “завдадуть шкоди сільській Америці”.

Фермери побоюються таких самих негативних наслідків, як у 2018 році, коли через торговельну війну сільське господарство США зазнало втрат у розмірі 27 млрд доларів. Однак цього разу сектор не так добре підготовлений: ціни на сировинні товари впали майже на 50% порівняно з тим, що було три роки тому, а витрати на насіння, пестициди та добрива зросли.

Добрива можуть подорожчати. Близько 80% поставок калійних добрив у США здійснюється з Канади, найбільшого у світі виробника. Такий імпорт також постраждає від мит Трампа.

Nutrien, один з найбільших канадських виробників калійних добрив, заявила, що компанія перевезла “якомога більше калійних добрив на південь від кордону напередодні весняного посівного сезону”.

“Хоча ми продовжимо обслуговувати наших американських клієнтів, мита в кінцевому підсумку ляжуть на плечі американських фермерів”, – заявили в Nutrien.

Очікується, що американські покупці також постраждають унаслідок підвищення цін на імпортні фрукти та овочі, як-от мексиканські авокадо.

Варто зазначити, що Канада вже зробила крок у відповідь. Прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд у соцмережі Х заявив, що “Канада і Онтаріо не починали цю торговельну війну з президентом Трампом, але команда Канади готова її виграти”.

За його словами, Онтаріо розірве контракт зі Starlink, прибере американський алкоголь з полиць магазинів і заборонить американським компаніям брати участь у державних закупівлях.

Мита Трампа проти Канади, Мексики та Китаю – як країни відповіли

3 березня президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 4 березня нових 25% мит на всі мексиканські та канадські товари і 10% мита на імпорт енергоносіїв із Канади. Крім того, збільшено вдвічі мита на китайський імпорт.

У відповідь прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запроваджує 25% мита на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно і ще на 125 мільярдів доларів через 21 день.

Міністерство торгівлі Китаю у відповідь оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, як-от курка, свинина, соя та яловичина. Пекін також додав 15 американських компаній до китайського списку експортного контролю. // УНІАН