На 15 лет посадили пенсионерку, которая сожгла в квартире двоих знакомых

Спасти из огня она решила только кошку

Глубокой старухой выйдет из тюрьмы 61-летняя пенсионерка Людмила Короткова, устроившая пожар в жилом доме на Каширском шоссе. В огне погибли два человека. Пожилая дама не скрывала, что нарочно подожгла квартиру. И особенно упирала на то, что она спасла кошку погибшего хозяина.

Как сообщалось, трагедия произошла 6 сентября прошлого года. Накануне Короткова пьянствовала в квартире своего приятеля Сергея. Вечеринка закончилась скандалом, и хозяин выгнал строптивую подругу, но она была настолько пьяна, что не смогла найти свою обувь и тихо прикорнула в одной из комнат. Утром, проснувшись, Короткова вновь попыталась разыскать башмаки, чем вызвала недовольство Сергея, и ссора разыгралась с новой силой. Обиженная пенсионерка дождалась, пока негостеприимный собутыльник и его подруга Нина уснут, подожгла подушку, схватила кошку Сергея и ушла. Мужчина и женщина так и не успели проснуться – они задохнулись в дыму.

«Людмила нам сначала сказала, что не хотела убивать никого, и думала, что одеяло и подушка быстро затухнут», — заявляла вскоре после трагедии сестра погибшего Сергея. Но уже потом зловредная особа заявила, что подожгла дом намеренно, а кошку просто пожалела.

Суд приговорил Короткову к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. // «МК»