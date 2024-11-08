Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу

Очільник Федерального резерву не збирається у відставку.

Голова ради Федерального резерву США Джером Паувелл став першим державним службовцем у Вашингтоні, який публічно заявив про намір опиратися впливу обраного президента Дональда Трампа та боротися за збереження незалежності своєї інституції.

Як пише Bloomberg, Паувелл стверджує, що не погодиться піти у відставку, якщо новий господар Білого дому спробує її ініціювати. Він також переконаний, що Трамп не матиме повноважень звільнити його або будь-кого з ключових співробітників органу, який виконує у США роль центрального банку.

Паувелл та Трамп мають непросту історію взаємин, попри те, що саме республіканець призначив банкіра на посаду у 2018 році. Тоді не минуло й року, як президент почав критикувати очільника Федерального резерву за підвищення облікової ставки. Натомість Паувелл наполягав на тому, що влада не має втручатися у роботу регулятора.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв дозволити Паувеллу допрацювати відведений йому термін – до 2026 року. Але наполягав, що президент повинен мати змогу висловлювати голові ради свої пропозиції та побажання щодо монетарної політики. // LB.ua