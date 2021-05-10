В Афганистане в результате взрыва в школе погибли 85 человек

«Талибан» отрицает свою причастность.

Заминированная машина взорвалась перед школой Сайед Аль-Шухада, еще две взрывчатки сдетонировали, когда ученики в панике выбежали на улицу.

В этом районе проживает большая община шиитов, которые ранее подвергались гонениям со стороны террористов «Исламского государства». Официального заявления о взятии ответственности за теракт пока не поступало. «Талибан» свою причастность отрицает.

Большинство убитых — школьницы.

«Первый взрыв был таким мощным и случился так близко от детей, что некоторых из них пока опознать не удалось», — заявил анонимный чиновник Reuters.

Семьи жертв обвинили правительство и западные государства в неспособности закончить длительное насилия.

Напомним, что 2 мая в Кабуле произошли пожары с десятками бензовозов с нефтью. Огонь распространился на значительную площадь и привел к отключениям электричества в нескольких районах. Известно как минимум о семи погибших. Два источника в службах безопасности сообщили, что огонь, вероятно, возник в результате удара ракет «Талибана», однако террористическая группировка это отрицает.

Талибан» выступает против решения США вывести войска из Афганистана до 11 сентября текущего года, так как экс-президент США Дональд Трамп обещал сделать это до 1 мая. // LB.ua