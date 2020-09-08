Водитель покончил с собой после предложения пройти алкотест

Его остановили сотрудники ДПС для проверки документов

Полнейшее недоумение вызвал у родных и следователей СК поступок 39-летнего автомобилиста, который ночью 6 сентября совершил самоубийство в своей машине. Все случилось, когда мужчину остановили инспекторы ГИБДД на западе Москвы и предложили пройти освидетельствование.

Как стало известно «МК», каршеринговый автомобиль, которым управлял Георгий, строитель по профессии, сотрудники ДПС ЗАО затормозили в 2:50 на улице Витебская. Целью была обычная проверка документов. Полицейским показалось, что мужчина ведет себя неадекватно и нервничает. Георгию предложили перепарковать машину и пройти тест на опьянение. Он согласился, переставил машину на несколько метров, но выходить из-за руля не торопился.

Спустя несколько минут Георгия нашли на сиденье мертвым. Что сподвигло его на роковой шаг — родные не поймут. Брат, сотрудник силовых структур, озадачен. Спиртного, с его слов, Георгий давно в рот не брал. В семейном плане у него было спокойно — не женат, детей нет, жил с родителями. Родные предположили, что в столь поздний час он ехал из тира к себе домой на улицу Беловежская. В машине запрещенных веществ не нашли. Основная версия — у мужчины произошел нервный срыв.