Більше 50% угорців вважають неприйнятною зустріч Орбана з Путіним

Більше половини угорців не схвалюють зустріч свого прем’єр-міністра Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним, свідчать результати опитування Інституту Publicus, проведене на замовлення опозиційного угорського видання Népszava

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на опитування.

91% опитаних чули, що прем’єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним у Пекіні. Людей, яким це не подобається, значно більше, ніж тих, хто не бачить нічого поганого в тому, що поки європейські лідери уникають російського президента, який напав на Україну, угорський прем’єр-міністр веде з ним переговори.

Так, 52% не вважають зустріч з Путіним прийнятною, тоді як 35% належать до іншого табору, які вважають її прийнятною. Ставлення до цього питання значною мірою визначається політичними уподобаннями. 13% не змогли відповісти на це питання.

Інститут Publicus також поцікавився, в чиїх інтересах була ця зустріч. На думку 32% респондентів, в інтересах Віктора Орбана, оскільки хороші відносини з Росією важливі через постачання газу та нафти. Трохи більше людей (33%) вважають, що це в інтересах обох сторін, і лише 19% думають, що це більш важливо для Владіміра Путіна, оскільки угорський уряд, як член західних альянсів, цінує і легітимізує військового агресора Росію.

Під час переговорів з Путіним Орбан назвав вторгнення в Україну не війною, а – використовуючи виверт російської пропаганди – “воєнною операцією”. На думку відносної більшості, 36% респондентів, угорський прем’єр свідомо хотів зробити проросійську заяву, тоді як 23% вважають, що він хотів бути лише дипломатичним.

15 % погодилися з підходом, що Орбан “усвідомлював вагу своєї заяви, але не міг зробити нічого іншого”. Були й ті, хто дійшов висновку, що використання слів не мало ніякого значення: щоправда, таких виявилося небагато (9%).

На саміті ЄС прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії у Китаї та вважає свої дії правильними.