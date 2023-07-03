Біженцям із України стає складніше потрапити до США

США надали прихисток понад 270 тисячам українців, які в’їхали в країну з лютого 2022 року. Майже 130 тисяч наших громадян прийняли за програмою “Єдність заради України” (U4U), за якою американці виступили спонсорами.

Між тим, останнім часом посилилися процедури перевірки людей з України, які хочуть прибути до США, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на voanews.com.

Спеціально створена програма U4U є безпрецедентною для Сполучених Штатів за швидкістю та відкритістю. Від початку війни понад 200 тисяч американців погодилися стати спонсорами втікачів від війни в Україні.

“Міграційне право, особливо законодавство щодо надання притулку, у США є надзвичайно складним. І впровадження спеціальних програм для українців, таких як допуск по паролю і допуск по програмі U4U – це було безпрецедентне рішення. Для інших громадян, інших країн такого ніколи не робили, і не робили з такою швидкістю”, – розповіла представниця ради директорів Ukraine Immigration Task Force Ірина Мазур.

Між тим, потрапити до США для українців стає складніше. Якщо після початку війни приймали буквально всіх, то останнім часом процедури перевірок посилилися.

“Як і в кожній іншій програмі, завжди були зловживання, як з боку спонсорів, так і з боку бенефіціарів. Тому міграційна служба та прикордонна служба набагато прискіпливіше перевіряють, хто подає документи і в’їжджає. Особливо, чи кваліфікуються ті українці, які не перебували фізично в США”, – звернула увагу імміграційна адвокатка.

За її словами, особливу увагу приділяють неповнолітнім, які приїжджають без супроводу батьків.

“Зараз на кордоні, особливо в американському прикордонному пункті в Європі, деякі українці мають надзвичайно прискіпливі співбесіди. Їх питають, куди вони їдуть, для чого вони їдуть, хто їх спонсорує. Де вони були на початку війни. У порівнянні з тим, як це відбувалося рік тому, зараз правила значно жорсткіші”, – пояснила Ірина Мазур.