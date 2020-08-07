Россиянка до смерти изнасиловала приятеля лопатой

Девице грозит солидный срок

Прокуратура Омской области потребовала посадить в тюрьму на 15 лет местную жительницу за двойное убийство и изнасилование, пишет «Новый Омск».

В июне в ГСУ СКР по региону рассказали, что в августе 2019 года в деревне Михайловке 22-летняя женщина у себя дома избила 37-летнего мужчину, который не желал уходить после совместного распития спиртного, и изнасиловала его черенком лопаты.

В результате полученных травм мужчина умер, а женщина вытащила его бездыханное тело на улицу и бросила там. В октябре 2019 года она до смерти избила 31-летнего собутыльника за оскорбления в адрес ее отца.

Следственный комитет возбудил в ее отношении дело по двум статьям УК РФ. В июне 2020 года ведомство завершило расследование дела и направило его для рассмотрения в суд.

В ходе заседания в Саргатском районном суде представитель прокуратуры потребовал приговорить обвиняемую к лишению свободы на 15 лет в колонии общего режима, а после отбытия основного наказания ограничить ее свободу на 1,5 года. // МК