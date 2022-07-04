Росія платить болгарським публічним діячам за поширення пропаганди — уряд Болгарії

Москва платила за формування громадської думки болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам.

Болгарські спецслужби мають дані, згідно з якими Росія платить близько 2000 євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.

Про це повідомила речниця уряду, голова апарату прем’єр-міністра Лєна Бориславова, передає Euractiv.

За її словами, Росія платила за формування громадської думки болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам, які з’являються в громадських ЗМІ.

«Усім, хто безкоштовно плює на ЄС і НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, ви маєте знати. Ви облажалися. Ті, хто надихає вас на це, отримують гроші. Щомісяця», — зазначила Бориславова.

За її словами, деякі спікери звикли вводити публіку в оману, грати з хибними уявленнями та страхами.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю.

У відповідь Росія надіслала Болгарії ноту з вимогою скасувати це рішення. Існування такого звернення підтвердило і МЗС Болгарії. У ноті стверджується, що рішення має бути переглянуте до опівдня 1 липня, інакше «перед російським керівництвом буде негайно порушене питання про закриття посольства Російської Федерації у Республіці Болгарія».

Посол Росії в Болгарії Єлєонора Мітрофанова заявила, що Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Софією, якщо вона не скасує рішення про вислання 70 працівників російського дипломатичного представництва. // УНІАН