Блинкен потребовал от России немедленно прекратить кибератаки

Россия обязана пресекать осуществление кибератак, которые ведутся с ее территории. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен испанской службе CNN.

Текст беседы распространен на сайте Госдепа.

Он также призвал американские власти и частный сектор укреплять защиту от кибератак. «Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», — сказал глава Госдепа.