Блинкен потребовал от России немедленно прекратить кибератаки

Опубликовано

Россия обязана пресекать осуществление кибератак, которые ведутся с ее территории. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен испанской службе CNN.

Текст беседы распространен на сайте Госдепа.

Блинкен потребовал от России немедленно прекратить кибератаки

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)

Он также призвал американские власти и частный сектор укреплять защиту от кибератак.

«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», — сказал глава Госдепа.

Напомним, в США из-за российской кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива. В работе трубопровода случился сбой.

Компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа. // РБК-Украина

Like

Метки:

Читайте также: