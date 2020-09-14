Соратники Навального побеждают на выборах в посещенных им до отравления городах РФ

Координаторы штабов российского оппозиционера Алексея Навального в двух городах, которые он посещал перед своим отравлением — Новосибирске и Томске — по предварительным данным, одержали победу на выборах, которые прошли 13 сентября.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Координатор штаба Навального в Томской области России Ксения Фадеева побеждает на выборах в городскую думу Томска. Об этом сообщила сама Фадеева и ее соратники со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов по ее избирательному округу. Подсчитаны голоса на всех участках, на семи из девяти участков Фадеева опередила кандидата от правящей «Единой России».

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что Фадеева — первый координатор сети штабов Навального, который побеждает на выборах в России. Он также написал: «Именно в Томске отравили Навального. Это лучший ответ штаба».

Вторым руководителем регионального штаба Навального, который побеждает на выборах, стал Сергей Бойко. Он победил в одном из округов на выборах в городской совет Новосибирска.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что это не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. 7 сентября оппозиционера вывели из комы.

Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок».