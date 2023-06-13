Банк Revolut почав блокувати рахунки та операції росіян, які проживають в Європі – ЗМІ

Росіяни, які проживають в Європі, почали скаржитись на обмеження операцій за своїми картками та рахунками в банку Revolut.

Про це пише російське видання Forbes.

Зареєстрований у Литві банк Revolut є одним з ключових банків для росіян, які виїжджають до Європи через непідтримку військового вторгненн Росії в Україну хочуть уникнути мобілізації.

Причиною обмеження операцій за картками та рахунками росіян стали посилення вимог банку до документів, що підтверджують право жити в Європі, та труднощі з отриманням ВНП чи довгострокових віз.

Один зі співрозмовників видання, росіянин, який живе у Франції, розповів, що за кілька тижнів до закінчення терміну дії його довгострокової візи Revolut запросив документи, які дають змогу проживати в ЄС.

Банк не прийняв дозвіл на тимчасове проживання, яке росіянин отримав з гуманітарних підстав, і запросив надати або дозвіл на проживання (ВНП), або візу D терміном на 180 днів. Рахунок росіянина обмежили, заблокувавши вхідні перекази, але банк залишив можливість витрачати гроші на карті. Обмеження пообіцяли зняти, як тільки буде надано один із двох документів, що підтверджує право на проживання в Європі.

Зі схожими труднощами зіткнулися троє росіян, які проживають у Латвії.

За словами представника Revolut Педді Кроулі, банк посилив формальні вимоги до громадян Росії та Білорусі через обмеження, введені ЄС щодо вихідців із цих країн.

Він пояснив, що клієнти з РФ та Білорусі мають пред’явити продовжений ВНП або робочу візу, які дозволяють їм залишатися в Євросоюзі понад 180 днів. Обмеження стосуються саме росіян та білорусів та діють на всій території присутності банку, зазначив Кроулі.

У жовтні минулого року співзасновник фінтех-компанії Revolut Микола Сторонський, який має британський паспорт, відмовився від російського громадянства. // Економічна правда