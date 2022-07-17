Росія фінансує антиукраїнські мітинги в Ізраїлі

Демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі.

Російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль.

Про це заявили в посольстві України в Ізраїлі.

«Нещодавно, поряд із помітною пропагандистською атакою в соціальних мережах, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі», — розповіли у відомстві.

Посол України Євген Корнійчук зазначив, що не здивований тим, що «російське фінансування спрямоване на введення в оману ізраїльської громадськості».

«Незважаючи на сплановані демонстрації, ми усвідомлюємо, що ізраїльська громадськість, здебільшого, підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам Росії», — наголосив посол. // LB.u