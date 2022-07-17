Росія фінансує антиукраїнські мітинги в Ізраїлі
Демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі.
Російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль.
Про це заявили в посольстві України в Ізраїлі.
«Нещодавно, поряд із помітною пропагандистською атакою в соціальних мережах, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі», — розповіли у відомстві.
Посол України Євген Корнійчук зазначив, що не здивований тим, що «російське фінансування спрямоване на введення в оману ізраїльської громадськості».
«Незважаючи на сплановані демонстрації, ми усвідомлюємо, що ізраїльська громадськість, здебільшого, підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам Росії», — наголосив посол. // LB.u