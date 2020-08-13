Обвиняемый в изнасиловании полуторагодовалой дочки отделался исправительными работами

Суд Бугульмы приговорил Сергея Кукушкина 8 месяцам исправительных работ по обвинению в изнасиловании полуторогодовалой дочки.

Преступление было совершено в прошлом году, когда мужчина остался присматривать за ребенком.

При этом отец сам сообщил матери, что ребенка госпитализировали с травмой половых органов. Жена сначала написала заявление в полицию, но потом заявила, что муж невиновен. Это уже второе подобное разбирательство. В первый раз Кукушкина признали невиновным. Во-второй раз прокурор требовал для него 14 лет колонии. // МК