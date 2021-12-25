Уряд Нідерландів задовольнив прохання про надання статусу біженців російському подружжю, яке дало свідчення у справі про збитий Boeing 777.

Про це повідомляє видання de Volkskrant.

Як стверджує видання, 2014 року подружжя випадково отримало інформацію про осіб, причетних до загибелі Boeing 777 над Донбасом. Після цього їм почали погрожувати співробітники російських спецслужб, у 2016 році пара вирішила поїхати до Нідерландів та попросити там притулку.

Про те, що вони володіють інформацією щодо авіакатастрофи, вони розповіли міграційній службі не відразу, адже боялися, що їхніх родичів у Росії переслідуватимуть.

За інформацією видання, Нідерланди тричі відмовляли подружжю.

2018 року сім’я подала прохання про надання притулку, яке було відхилено. Після цього дружина вирішила дати свідчення у справі MH17 на умовах секретності. Загалом прокурори провели з нею три розмови, у матеріалах слідства вона лишилася анонімним свідком.

Потім сім’я подала апеляцію на відмову у наданні притулку, проте їм знову було відмовлено.

Після відхилення апеляції питання про те, що свідкам у справі MH17 вкрай небезпечно повертатися до Росії, було з подачі преси порушено на рівні парламенту Нідерландів. Зрештою рішення все-таки було переглянуто і сім’ї надали статус біженців, пише газета.