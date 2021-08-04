Блискавка вбила 15 гостей на весіллі

У Бангладеш блискавка вбила 15 гостей весілля, яке проходило в районі Сібгандж (250 км на північний захід від столиці держави Дакка). У поліції заявили, що всі загиблі добиралися на весілля у відкритому човні по річці Падма під мусонним дощем.

Про це повідомляє ресурс Daily Sabah.

Ще не менше шести пасажирів човна постраждали і були госпіталізовані в місцеві лікарні. Влада не виключає, що число загиблих може зрости.

Як виявилося, смерть від удару блискавки досить поширена в Бангладеш, в основному через відсутність у населення інформації про безпечну поведінку під час грози. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»