Грузинские «воры в законе» передрались на сходке в Греции

Находящиеся в Греции грузинские воры «в законе» устроили драку во время сходки, пытаясь разрешить существующие между ними трения и противоречия, сообщает «Прайм Крайм». Отмечается, что Звиада Папиашвили, испытывающего трудности с признанием своего статуса в криминальном мире, побил Николай Шалибашвили (Кока). Папиашвили даже не сопротивлялся.

Отмечается, что Папиашвили пока не может быть «коронован». Эта ситуация длится еще с 2008 года, когда он был избит другими ворами в СИЗО в Тбилиси. С тех пор он не может восстановить свой «воровской статус».

Также недавно произошел конфликт между двумя другими грузинскими криминальными авторитетами, являющимися ворами «в законе». Так, Пиро Кавлелашвили в разговоре по телефону обвинил Нодо Шукакидзе в том, что тот не может называться «вором», так как несколько лет назад играл в футбол с администрацией лагеря, в котором отбывал наказание. Пока же Шушакадидзе отбывает восьмилетний срок в Греции, к которому его приговорили в 2018 году. // МК