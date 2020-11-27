Петербуржец в кафе подавился и умер на глазах у равнодушных посетителей и официанта

Нелепая смерть настигла мужчину прямо в кафе у Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Посетитель подавился куском мяса и у мер на глазах официанта, который просто смотрел, не пытаясь помочь.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, инцидент произошел в кафе на Гончарной улице.

Как видно на камерах видеонаблюдения, смерть от асфиксии наступила у мужчина буквально за пару минут. При этом на кадрах можно наблюдать, как к задыхающемуся мужчине подходит официант не пытается сделать даже прием Геймлиха. В итоге посетитель просто падает замертво под стол.

Удивительно, но другие посетители не бросили трапезу даже когда в заведение приехала скорая и врачи пытались откачать беднягу. // МК