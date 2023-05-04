Українець-нелегал у Польщі хотів допомогти людям, а натомість отримав ночівлю у поліції і штраф

Безперечно, 19-річний громадянин України хотів допомогти. В результаті за свої добрі наміри він заплатить чималий штраф. І все це – через непродумане буксирування на автобані поблизу Лодзі.

Був вечір п’ятниці, коли 19-річний водій Mazda, громадянин України, зупинився на дорозі (він їхав автострадою A1 у напрямку Гданська), побачивши мікроавтобус Volkswagen, що стояв на узбіччі дороги.

Виявилося, що транспортний засіб зламався, а пара, яка їхала в ньому, не знала, що робити. Старша пара з Литви їхала з Німеччини до Варшави.

19-річний хлопець запропонував допомогу – він прикріпив до своєї “Мазди” так званий жорсткий буксир, а кінець його зачепив за “Фольксваген”. Шалене буксирування легшим транспортним засобом важчого автомобіля тривало недовго, оскільки незабаром “Мазда” врізалася в загородження з електроопорами.

На місце події прибули співробітники поліції з Лодзько-Східного районного відділу поліції. 19-річного хлопця оштрафували на 1020 злотих за створення небезпеки для дорожнього руху (автомобіль не мав дійсного полісу страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами).

Мазду доставили в майстерню на евакуаторі, литовці переночували в готелі, а українець – у відділку поліції, оскільки він не мав документів, що підтверджують проживання в Польщі, і хотів продовжувати їздити на розбитій машині. // inPoland