Правоохранители из Молдовы и Италии раскрыли сеть торговцев людьми (ФОТО)

Правоохранители из Молдове совместно с итальянскими коллегами раскрыли деятельность преступной группировки, специализировавшейся на торговле людьми. Как сообщили 4 сентября в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, члены группировки набирали женщин из Молдовы, обещая им работу сиделками в Италии. На месте же у них отбирали документы и заставляли работать. При этом женщинам не выплачивали полностью зарплату, передает NewsMaker.

По данным правоохранителей, члены преступной группировки — граждане Молдовы и Италии. Они предлагали женщинам из Молдовы работать сиделками в Италии, обещая им зарплату €600-700. На месте же у них отбирали документы, заставляли работать. При этом женщинам не выплачивали полностью зарплату.

«Жертв подвергали физическому и психологическому насилию. Им угрожали, что заставят заниматься проституцией», — сообщили в полиции.

Правоохранители 4 сентября провели несколько обысков в Молдове и Италии и арестовали восемь членов группировки. При обысках у них нашли и изъяли паспорта жертв, поддельные трудовые договоры, поддельные справки о результатах теста на коронавирус, компьютеры, деньги, полученные в результате незаконной деятельности и автомобили, на которых перевозили жертв.

Если подозреваемых признают виновными, им грозит от семи до 15 лет тюрьмы.