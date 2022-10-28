Власниками більше тисячі компаній у ЄС є росіяни які входять до підсанкційних списків

Попри обмежувальні заходи проти РФ, в Євросоюзі близько 1,4 тисячі компаній перебувають у власності російських громадян, які входять до підсанкційних списків, виявило дослідження Єврокомісії. Не менше 1 400 компаній в Європейському Союзі належать 33 громадянам Росії, проти яких нещодавно запроваджені санкції ЄС, зазначає Deutsche Welle.

Всього ж в країнах блоку налічується близько 31 тисячі компаній, власниками яких є росіяни, йдеться дослідженні у рамках доповіді Європейської комісії про ризики, пов’язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, оприлюдненій у п’ятницю, 28 жовтня.

В доповіді, адресованій Раді ЄС та Європарламенту, також зазначається, що деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю за нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.