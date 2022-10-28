Власниками більше тисячі компаній у ЄС є росіяни які входять до підсанкційних списків
Попри обмежувальні заходи проти РФ, в Євросоюзі близько 1,4 тисячі компаній перебувають у власності російських громадян, які входять до підсанкційних списків, виявило дослідження Єврокомісії. Не менше 1 400 компаній в Європейському Союзі належать 33 громадянам Росії, проти яких нещодавно запроваджені санкції ЄС, зазначає Deutsche Welle.
В доповіді, адресованій Раді ЄС та Європарламенту, також зазначається, що деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю за нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.
До того ж залишається порівняно простим створення та реєстрація фірм – “поштових скриньок”, які можуть використовуватися для “переміщення сотень мільйонів євро за допомогою непрозорих транзакцій”. У такий спосіб злочинці здатні приховати не тільки походження грошей і місце їхнього переказу, а й імена фактичних вигодонабувачів. Тож приховані фінанси можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн, йдеться у доповіді.
Єврокомісія наголошує, що від того, наскільки ефективно забезпечуватиметься прозорість економічної власності, залежить скільки активів підсанкційних росіян зможуть заморозити в ЄС. Крім того, вона рекомендує поліпшити обмін інформацією, а також “пропорційно” виявляти фінансові активи, що приховуються від податкових органів, і стежити за ними.