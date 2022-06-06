Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у США

Президент США Джо Байден оголосив у США режим надзвичайної ситуації через загрозу нестачі електрогенеруючих потужностей для споживачів та збоїв на енергетичних ринках.

Відповідне оголошення було опубліковане Білим домом у понеділок, 6 червня, пише УНН.

«Багато факторів загрожують здатності Сполучених Штатів забезпечити достатнє виробництво електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів. До цих факторів відносяться порушення на енергетичних ринках, викликані вторгненням росії в Україну, та екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату», — сказано.

«Нині ж я, Джозеф Р. Байден-молодший, Президент Сполучених Штатів Америки, на підставі повноважень, наданих мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 318(a) Тарифного закону 1930 з поправками, 19 U.S.C. 1318 (a), оголошую надзвичайну ситуацію у зв’язку із загрозою наявності достатніх потужностей із виробництва електроенергії для задоволення очікуваного споживчого попиту», — йдеться в оголошенні.

Відповідно до цієї заяви, американський президент дав такі вказівки:

Для вирішення проблеми Байден, зокрема, звільнив від ввізного мита терміном на два роки «певні сонячні елементи та модулі», що імпортуються з Камбоджі, Малайзії, Таїланду та В’єтнаму.