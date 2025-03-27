У США діти масово потрапляють до лікарень через добавки, які просуває трампівський Кеннеді-молодший

У Техасі зафіксували новий спалах кору, який супроводжується ускладненнями після використання так званої “альтернативної терапії”. Її просувають противники вакцинації, зокрема міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший.

Джерело: The New York Times

В окрузі Гейнс батьки, які відмовилися від вакцинації, для захисту дітей використовують біологічно активні добавки, такі як олія печінки тріски з вітаміном А. За словами Кеннеді-молодшого, це “чудодійний засіб” від кору.

Лікарі дитячої лікарні Covenant у Техасі повідомили, що до них потрапляли невакциновані діти з пошкодженням печінки, викликаним надмірним вживанням вітаміну А.

Як розповіла лікарка Саммер Девіс, яка доглядає за важкохворими дітьми, деякі з пацієнтів вживали небезпечні дози олії з печінки тріски та інших добавок з вітаміном А протягом кількох тижнів для запобігання зараженню кором.

Хоч лікарі іноді призначають високі дози вітаміну А для лікування важких форм кору, експерти не рекомендують вживати його без нагляду лікаря. Вони пояснюють це тим, що вітамін А не запобігає хворобі, тоді як дві дози вакцини проти кору, паротиту та краснухи мають ефективність близько 97%.

Надмірні дози цього вітаміну можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема пошкодження печінки, сухість та лущення шкіри, випадіння волосся, а в рідкісних випадках – судоми та потрапляння в кому.

Медики техаських лікарень розповіли, що бачили пацієнтів з пожовклою шкірою і високим рівнем печінкових ферментів в крові, що може вказувати на пошкодження печінки.

Місцеві лікарі та посадовці у сфері охорони здоров’я занепокоєні зростанням популярності неперевірених засобів профілактики та лікування кору, які змушують людей відмовлятися від вакцинації та не звертатися по допомогу до медичних закладів.

Представники охорони здоров’я стверджують, що популярність використання вітаміну А для лікування кору пов’язана з інтерв’ю Роберта Кеннеді-молодшого для телеканалу Fox News, у якому він сказав, що чув про “майже миттєве одужання” за допомогою олії з печінки тріски, яка, за його словами, була “найбезпечнішим застосуванням вітаміну А”.

Натомість доктор Вільям Шаффнер, інфекціоніст з Медичного центру Університету Вандербільта зазначив, що олія тріски не є чудодійним засобом від вірусу, і ліків від кору не існує. Нині науковці не мають достовірних доказів того, що вітамін А допомагає запобігти інфекції у дітей.

При цьому медик наголосив, що давати дітям високі дози вітаміну небезпечно. На відміну від інших вітамінів, які виводяться з організму з сечею, надлишок вітаміну А накопичується в жировій тканині, що з часом підвищує ймовірність досягнення небезпечного рівня.

Сенат США проголосував за призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду секретаря Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб. Він є відомим критиком вакцин і прихильником теорій змов.

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