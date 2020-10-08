Бухгалтер потратил деньги компании на порнозвезду и проституток

Британец считает, что в данной ситуации он, скорее, жертва

В Великобритании женатый 42-летний бухгалтер Мохаммед Асиф Хан потратил 68 тысяч фунтов стерлингов (почти семь миллионов рублей), принадлежащих его компании, на плотские утехи с проститутками и порнозвездой. Сам мужчина утверждает, что это был способ поощрения сотрудников за хорошую работу, пишет The Mirror.

По данным издания, 42-летнего Мохаммеда Асиф Хана, работавшего в компании по ремонту автомобилей, обвиняют в краже одного миллиона фунтов стерлингов (101 миллион рублей) с банковских счетов предприятия.

Хан признался, что часть суммы (68 тысяч фунтов стерлингов или 6,9 миллиона рублей) он потратил на четырех «девушек», включая Джемму Мэсси – владелицу стрипклуба, которая называет себя одной из самых высокооплачиваемых порнозвезд страны.

В то же время экс-бухгалтер отрицает все обвинения в мошенничестве. Он утверждает, что по большей части тратил свои законные деньги, которые ранее занимал компании. Также Хан назвал расходы на личные нужды «преимуществами этой работы», где секс — необычный способ поощрения сотрудников. Следствие по делу продолжается. // МК