В США тюремщики пытали заключенных детской песней

В штате Оклахома трем бывшим сотрудникам тюрьмы предъявили уголовное обвинение после того, как они заставляли заключенных слушать детскую песенку про акул Baby Shark. Эту песню любят дети, но ненавидят родители.

Об этом пишет издание The New York Times.

Так, Кристиан Майлз и Грегори Батлер, бывшие сотрудники тюрьмы округа Оклахома, а также их бывший руководитель, 50-летний Кристофер Хендершотт, согласно материалам дела, в ноябре и декабре 2019 года как минимум пять раз приводили осужденных в комнату для свиданий с адвокатами, приковывали заключенных наручниками к стене и заставляли в течение двух часов стоять и слушать детскую песенку.

Дэвид Пратер, окружной прокурор округа Оклахома, сказал, что все трое действовали “жестоко и бесчеловечно”, подвергая заключенных таким пыткам.

Сообщается, что одного заключенного надзиратели затащили в комнату в 3 часа ночи, другого – в 2 часа ночи.

Двое надзирателей признались, что использовали песню в качестве наказания, так как привычные дисциплинарные меры на заключенных не действовали. С началом внутреннего расследования оба ушли в отставку. А их начальник вышел на пенсию. // Буквы