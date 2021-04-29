Россиянин, пытаясь заколоть свинью, зарезал… самого себя

Погибший считался опытным забойщиком скота

В Новосибирской области найдено тело мужчины с ножевым ранением. Выяснилось, что местный житель попытался заколоть свинью, однако в процессе что-то пошло не так и мужчина нанес себе смертельную травму.

Трагедия произошла в селе Зубовка в доме 14 по улице Калинина, сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на местные правоохранительные органы.

К 46-летнему сельчанину обратились соседи с просьбой заколоть их поросенка: проблем никто не ожидал, так как мужчина считался опытным забойщиком скота.

Однако привычный для сельских жителей процесс закончился гибелью человека. По непонятной причине мужчина случайно нанес себе ножевое ранение в область бедра и погиб на месте — по крайней мере, на такой версии настаивают свидетели инцидента. По факту гибели мужчин проводится проверка.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что в мексиканском городе Сьюдад-дель-Кармен свинья убила хозяина, который выращивал ее на убой. Тело, которое начало поедать животное, обнаружили родственники.

Члены семьи погибшего рассказали, что перед смертью фермер употребил слишком большое количество алкоголя и, судя по всему, в какой-то момент потерял сознание. // МК