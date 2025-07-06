Нідерланди змінюють правила для українських біженців

З 1 жовтня 2025 року працюючі українські біженці в Нідерландах сплачуватимуть більш ніж удвічі більший особистий внесок за своє перебування.

Міністр притулку та міграції Кейзер пояснив, що цей крок має на меті зменшити нерівність між працюючими шукачами притулку та переміщеними особами з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на nos.

З липня минулого року самотній українець, який працює або має дохід, щомісяця сплачує €105 за муніципальне житло. З 1 жовтня ця сума буде збільшена до €244,22.

«Збільшення особистого внеску використовується для покриття експлуатаційних витрат притулку, таких як газ, вода та електроенергія», – пояснив Кейзер.

Крім того, дорослі українці, які проживають у притулках, де для них готують їжу, також сплачують особистий внесок на харчування у розмірі €252,18 на місяць. Таким чином, максимальний внесок для сім’ї з двох дорослих становить €992,80 на місяць.

Уряд наголошує на важливості того, щоб праця продовжувала «окуповуватися». Саме тому в Положенні про прийом переміщених осіб в Україні зазначено, що в людей, які працюють, завжди залишатиметься більше грошей, ніж у українців, які отримують допомогу на прожиття. Якщо ж збільшення внесків призводить до проблем, муніципалітети можуть застосовувати індивідуальні рішення для переміщеної особи або члена сім’ї.

Нагадаємо, Європейська комісія після продовження тимчасового захисту для українців до 2027 року рекомендує країнам-членам низку ініціатив, серед яких – організація ознайомчих турів в Україну для тих, хто розглядає повернення додому. У пресрелізі Єврокомісії зазначено, що такі візити мають допомогти біженцям прийняти обґрунтовані рішення щодо повернення та сприяти сталому розвитку їхньої реінтеграції в українські громади, передає «Главком»

«Люди, які розглядають можливість повернення додому в Україну, повинні мати можливість приймати обґрунтовані рішення, що також сприятиме сталому розвитку їхнього повернення», – йдеться у документі.