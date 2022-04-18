В России полицейский и его папаша держали сельчанина в рабстве на ферме

Суд в Татарстане ужесточил наказание до пяти лет колонии для полицейского Динара Гафиятова, приговоренного к четырем годам лишения свободы по делу об использовании рабского труда (часть 3 статьи 127.2 УК).

Об этом сообщает правозащитный проект «Аксиома».

Гафиятова также признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (пункты «а» и «в» части 3 статьи 286 УК).

По версии следствия, в мае 2019 года 28-летний сотрудник отдела МВД по Нурлатскому району Гафиятов с братом привез 47-летнего Идриса Садыкова в дом своего отца Равиля и заставил выполнять «грязную работу». Полицейский и его отец систематически избивали мужчину, в том числе за отказ убирать экскременты животных на ферме. Когда Садыков не захотел чистить канализацию, его руки облили кипятком.

После заявления родственников мужчины о его пропаже в полицию, Садыкова вызвали в отдел, где заставили подписать документ, согласно которому он все время содержания на ферме — 20 дней — работал на другого человека. Через несколько дней Гафиятов отпустил рабочего.

24 декабря 2020 года Аксубаевский районный суд Татарстана вынес приговор полицейскому, однако Верховный суд республики отправил дело на новое рассмотрение. Отцу сотрудника МВД Равилю Гафиятову назначили четыре года условно. // Медиазона