Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет

Опубликовано

Теперь на территорию ОАЭ можно ввозить товары из Израиля, а также разрешено их продавать.

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет.

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет

Фото: NewsMaker

Президент Халифа ибн Заид Аль Нахайян подписал указ об отмене закона от 1972 года, сообщает госагентство WAM.

Отмена экономического бойкота произошла в рамках мероприятий по нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

Теперь частные лица и компании из ОАЭ могут заключать соглашения с гражданами и компаниями Израиля, вести с ними финансовую и коммерческую деятельность.

Кроме того, разрешено ввозить товары из Израиля и владеть ими. Торговля такими товарами разрешена на всей территории ОАЭ.

Напомним, что 13 августа Израиль и ОАЭ подписали историческое соглашение о нормализации отношений между странами. В совместном заявлении президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и принца Мохаммеда Бин Заида говорится, что стороны надеются на то, что «исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке». Как результат, Израиль заморозит планы аннексии территорий на западном берегу Иордана. // LB.ua

Like

Метки:

Читайте также: