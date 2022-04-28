Парламент Німеччини Бундестаг проголосував за постачання важкого озброєння Україні.

Про це пише УНН з посиланням на Die Zeit.

«Бундестаг ухвалив рішення про постачання важкого озброєння в Україну. Під час поіменного голосування 586 депутатів схвалили відповідний запит. 100 проголосували проти, семеро утрималися», — пише видання.

Як зазначається, політсили врегулювали свою суперечку у середу про спільну заяву Бундестагу про постачання зброї; Союз приєднався до руху СДПН, ВДП та «зелених». У ній йдеться: «Відповідно до Статуту ООН Німеччина також постачає Україні зброю для самооборони та схвалює постачання з третіх країн». За узгодженням з партнерами НАТО це стосується і важкого озброєння, відзначає видання.