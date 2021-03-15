Бывший боец полка Кадырова рассказал о массовых казнях в Чечне

Ему пришлось бежать из Чечни.

Бывший старший сержант полка ППС имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал «Новой газете» о пытках и казнях в Чечне. Гезмахмаев принимал участие в операции по задержанию сотен жители республики и охранял часть из них в подвале спортзала полка им. Кадырова. Самому Гезмахмаеву пришлось бежать из Чечни, он живет за границей. Из-за этого публикация о казнях на время даже была отложена.

Версия Гезмахмаева в изложении издания звучит так. Происходило все это в 2017 году. Были розданы адреса для задержаний. Затем свезенных в подвал мужчин избивали дубинками, резиновыми шлангами, били электричеством, опускали в бочку с водой, предварительно подвесив ногами кверху к крюку, вмонтированному в потолок.

Людей задерживали по обвинениям в продаже наркотиков и участи в незаконных вооруженных формированиях. В 2016 году были и задержанные в подготовке покушения на Кадырова. Двух из задержанных во время «следствия» убили. Рассказал мужчина и о том, по какому принципу проводились задержания. «У нас в полку заведено так: когда даже одного человека поймали, мы уже готовимся к выездам. Потому что даже если человек невиновен, он должен сдать кого-то, и мы поедем на задержания тех, кого он назвал», — утверждает Гезмахмаев.

Что же касается казней, то сначала людей расстреливали выстрелом в затылок. Однако руководству подразделения это не понравилось – оставались следы от пуль и запах крови. Поэтому решили применять удушение. Гезмахмаев утверждает: ему известно, что были казнены 13 человек – все в одном помещении. Всех их причислили к так называемым «амирам» — «лидерам бандподполья».

Сегодня в Кремле прокомментировали озвученную Гезмахмаевым информацию. «Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах, поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, эти проверки могут состояться», — сказал Дмитрий Песков. // МК