США заблокировали талибам доступ к миллиардам долларов правительства Афганистана

Администрация Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на банковских счетах США.

Об этом сообщает УНН по данным The Washington Post.

В администрации президента США заявили, что любые активы Центрального банка, которые афганское правительство имеет в Штатах, талибы не получат. Такое решение принимала министр финансов США Джанет Йеллен вместе с сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов.

По данным Международного валютного фонда, центральный банк Афганистана по состоянию на апрель держал резервные активы на сумму 9,4 миллиарда долларов. Это составляет примерно одну треть годового объема производства страны. Большинство этих резервов хранится не в Афганистане, а в Соединенных Штатах, однако точная сумма неизвестна. Почти 80 процентов бюджета Афганистана финансировали Штаты.

Афганистан сильно зависит от американской помощи, которая сейчас находится под угрозой. По мнению экспертов, администрация Байдена также, вероятно, столкнется с трудным выбором относительно того, как управлять имеющимися санкциями в отношении “Талибана”, которые могут усложнить доставку международной гуманитарной помощи афганскому населению. Представители Белого дома и министерства финансов отказались комментировать процесс блокирования средств или судьбу экономической помощи США Афганистану. Только Дэниэл Глейзер, который работал в Управлении терроризма и финансовой разведки Министерства финансов, сказал, что отстранение Афганистана от резервных фондов есть очевидным первым шагом.

Также Соединенные Штаты ежегодно высылали примерно 3 млрд долларов на поддержку афганских вооруженных сил. Предполагают, что это финансирование также прекратится.

Марк Вейсброт, содиректор вашингтонского Центра экономических и политических исследований, отметил, что для правительства США блокирование средств Афганистана будет большой ошибкой, ведь для талибов это означает, что Штаты хотят уничтожить их и экономику их страны.

Добавим, что “Талибан” уже сталкивался с санкциями США, это было после терактов 11 сентября 2001 года.