«Миротворцы» или «каратели»? Зарубежные «братья» имеют право применять оружие в Казахстане
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал, могут ли «миротворцы» применять оружие в Казахстане. По его словам, военные имеют такое право в случае нападения «вооруженных банд».
б этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство «РИА Новости».
«Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», — ответил генсек ОДКБ на вопрос, будут ли «миротворцы» стрелять при защите объектов в Казахстане.
Напомним, вчера президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев попросил ОДКБ помочь в подавлении протестов. А сегодня вечером в Казахстан прибыли первые подразделения войск РФ.
Также в ближайшее время в Казахстан прибудут военные из Беларуси, Армении и Таджикистана. Перебрасывание войск в Казахстан планируется завершить уже 7 января.
Отметим, США сомневаются в законности запроса Казахстана к ОДКБ.