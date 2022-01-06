«Миротворцы» или «каратели»? Зарубежные «братья» имеют право применять оружие в Казахстане

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал, могут ли «миротворцы» применять оружие в Казахстане. По его словам, военные имеют такое право в случае нападения «вооруженных банд».

б этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство «РИА Новости».

«Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», — ответил генсек ОДКБ на вопрос, будут ли «миротворцы» стрелять при защите объектов в Казахстане.