У Франції затримали українського члена екіпажу судна, на якому знайшли більше тонни кокаїну

Франції правоохоронці затримали екіпаж судна за підозрою у контрабанді наркотичних речовин. Серед них – громадянин України.

Про це в коментарі УНН повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“4 жовтня правоохоронні органи Франції затримали поблизу міста Дюнкерк екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою у контрабанді наркотичних речовин. Серед членів екіпажу — один громадянин України. Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу”, — повідомив Ніколенко.

Зі слів дипломата, український громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що французька митниця днями перехопила вантажне судно, яке прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпен, і перенаправила його в порт Дюнкерка, де на борту судна виявили більше тони кокаїну.

Екіпаж судна складався з близько 20 осіб, серед яких громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. Агентство AFP зазначає, що там були і громадяни України.