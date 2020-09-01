В Подмосковье мужчина убил жену в детсаду на глазах у детей

Житель Подмосковья убил супругу в детском саду на глазах у детей, пишет Telegram-канал «112».

По информации паблика, 53-летний мужчина в пьяном состоянии проник на территорию одного из детсадов в Воскресенске через открытую запасную дверь.

Мужчина нанес своей жене-воспитателю несколько ранений на глазах у малышей. Женщина скончались на месте ЧП до приезда врачей.

Прибывшие по вызову полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. // МК