В перестрелке в российском Грозном погибли семь человек

В городе Грозный (Россия) произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков.

Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции. По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.

«На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы», — говорится в сообщении. // РБК-Украина