Пройшло кілька тижнів з того часу, як США та їхні союзники вперше ввели санкції проти найбільших компаній Росії, її ділових та політичних лідерів, аж до президента Володимира Путіна та його дочок.

Проте одну людину помилувати поки що, в результаті прийнятого в останню хвилину рішення — це Алін Кабаєва, жінка, яку уряд США вважає коханкою Путіна і матір’ю як мінімум трьох його дітей. Як пише видання The Wall Street Journal, офіційні особи США заявили, що Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, відома у спорті своєю винятковою гнучкістю та міжнародним допінговим скандалом, підозрюється в причетності до приховування особистої власності Путіна за кордоном і залишається потенційною метою санкцій.

Офіційні особи США, які обговорюють цей крок, вважають, що запровадження санкцій проти Кабаєвої вважатиметься настільки особистим ударом по Путіну, що може призвести до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США, хоча Путін ніколи не визнавав стосунків із Кабаєвою.

Міністерство фінансів США, яке, за словами офіційних осіб США, підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, наразі призупинило їх, та відмовилося від коментарів. Але офіційні особи США заявили, що справа проти Кабаєвої не скасовується. Кремль вже давно заперечує будь-які стосунки між Путіним і Кабаєвою. Прес-секретар Путіна Пєсков не відповів на запити видання щодо коментарів. Зв’язатися з Кабаєвою, яка також заперечує стосунки з Путіним, для коментарів журналістам The Wall Street Journal не вдалося.

У суботу Кабаєва зробила рідкісний публічний виступ на московській ВТБ Арені, щоб подати номер з художньої гімнастики для фестивалю «Аліна», змагань з гімнастики, названих на її честь. Вона стояла перед рекламним щитом із логотипами «Z» — символом підтримки російської війни проти України.

США ввели санкції проти двох дорослих дочок Путіна. Санкції проти пані Кабаєвої, яку уряд США називає «коханкою» Путіна, є однією з дій, які вважаються достатньо конфронтаційними, щоб ще більше ускладнити зусилля щодо досягнення миру шляхом переговорів в Україні, заявили офіційні особи США.

За словами офіційних осіб США, Кабаєва та її родина збагатилися завдяки зв’язкам з людьми з найближчого оточення Путіна. За словами американського чиновника, знайомого зі звітом, у секретній оцінці американської розвідки, проведеної в ході розслідування передбачуваного втручання Росії у вибори в США в 2016 році, Кабаєву названо бенефіціаром власності Путіна і це не причеп «Скіф», який з року в рік декларує російський диктатор.

За словами співробітників служби безпеки США та Європи, Кабаєва перебувала у Швейцарії протягом тривалого часу. Офіційні особи США, поінформовані про пересування Кабаєвої, заявили, що вона жила в особняку з високими стінами та вертолітним майданчиком у Колоні, неподалік Женеви. Офіційний представник США заявив, що соратники Путіна вели там справи, прилітаючи та відлітаючи на вертольоті.

Уряд України активізував заклики до Заходу вжити заходів проти неї. Цього місяця український парламент направив листа уряду Швейцарії з вимогою заборонити Кабаєвій в’їзд у країну і конфіскувати всю нерухомість, що їй належить. Уряд Швейцарії заявив, що він не має жодних ознак того, що вона знаходиться в країні.

Завдання полягає в тому, щоб вгадати, які наслідки, якщо такі будуть, спричинить введення санкцій щодо Кабаєвої, заявили американські офіційні особи у зв’язку з обговореннями цього питання в уряді. Вони визнали, що санкції не змінять динаміки бойових дій в Україні.

Існує також ймовірність, сказав представник Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, що Путін «відреагує агресивно».