В России собутыльники убили и расчленили вояку, вернувшегося из Украины

Военного убили во время застолья, когда тот распивал водку со случайными знакомыми.

В РФ “тепло встретили” воевавшего в Украине мужчину. Тот нашел себе случайных знакомых и решил пить с ними водку. В результате военного убили, расчленили и выбросили в мусорный бак.

Об этом сообщают российские СМИ.

Все произошло в Якутске, в октябре. Правоохранители РФ не называют точную дату убийства воевавшего в Украине, но не скрывают подробностей. Так, мужчина познакомился с компанией, в которой он увидел собутыльников.

Они распивали водку, во время возник спор. Все закончилось скандалом и убийством. Новые знакомые забили мужчину, а после этого они расчленили его труп. Конечности воевавшего в Украине россиянина они разрубили и разложили по пакетам, а затем вынесли их на мусорку.

Собутыльников, которые “душевно посидели” с военным, уже задержали. // УНИАН