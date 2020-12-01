Число жертв наезда на людей в германском Трире увеличилось до четырех

Среди погибших есть ребенок.

Об этом сообщает focus.de.

Сообщается, что количество погибших увеличилось до четырех. Полиция подтвердила, что среди жертв есть ребенок, но о его возрасте ничего не известно. По словам очевидцев, во время наезда внедорожника на людей на главном рынке на несколько метров отлетела детская коляска. Люди кричали и в панике пытались скрыться в магазинах.

Бургомистр Трира Вольфрам Лейбе подтвердил гибель маленькой девочки.

«Это было просто ужасно», — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Трире внедорожник на пешеходной зоне въехал в толпу людей, в результате чего на месте погибли два человека и еще около 15 получили травмы. Позже появились фото и видео с места инцидента. // РБК-Украина