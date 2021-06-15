CNN: российские наемники причастны к пыткам и казням мирного населения в ЦАР

Жители города Бамбари (Центральная Африканская Республика) рассказали, как российские наемники при содействии вертолета стреляли по мирным жителям, многие из которых прятались в мечети Аль-Таква. Тогда погибли десятки людей.

Об этом пишет CNN со ссылкой на конфиденциальные документы Организации объединенных наций.

Вместе с боевиками РФ в стране воюют наемники из Сирии. По отчету ООН, сейчас в ЦАР находится около 2300 наемников, включая сирийский контингент.

У россиян была база за пределами Бамбари, где пытки были обычным явлением, сообщает CNN. Кроме того, сообщается, наемники РФ «произвели массовые казни» подозреваемых в сотрудничестве с повстанцами в деревне, которая находилась недалеко от месторождений золота и алмазов.

Телеканал сообщает, что для миротворцев ООН из многих стран, дислоцированных в ЦАР, присутствие российских наемников «стало дилеммой».

«Глава миротворческих миссий ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что было «несколько тревожных случаев трудностей с Центрально-африканскими вооруженными силами и их партнерами», -отмечает источник. // РБК-Украина