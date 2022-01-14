«Деды налогооблагались»: в России с ветерана содрали налог за подарок ко Дню Победы

В Республике Коми ветерана Великой Отечественной войны Марию Урасинову обязали уплатить налог за подарок на 9 Мая. Она проживает в городе Печора. О требовании властей сообщила ее дочь Елена Бабичева.

В сообществе «Типичная Печора» она отметила, что матери пришло письмо из налоговой 12 января. Это требование касалось подарка, переданного ветерану на 75-летие Победы в 2020 году. Россиянка не понимает, почему человек, «прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили».

Кроме того, Бабичева пожаловалась на то, что о ветеране местные власти вспоминают только на праздник. В это время они поздравляют ее, благодарят, а затем забывают о ней до следующего 9 Мая. При этом женщина утверждает, что матери ничего не сказали, а тихо заплатили.

По данным «Комиинформ», в Управлении Федеральной налоговой службы по региону сообщили, что все зависит от того, за счет каких средств подарки были получены. Если это произошло за счет средств бюджета, то помощь в денежной и натуральной формах, а также подарки налогом не облагаются. Но если этот подарок был приобретен дарителем за счет других средств, то здесь имеет значение стоимость подарка. При этом налоговый кодекс предусматривает льготу в размере 10 тысяч рублей.

А денежные средства, которые были подарены ветеранам от организаций не из бюджетных средств, превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.

Ветеран из Печоры, которой в текущем году исполнится 99 лет, получила подарки на 75-летие Победы. Налог был предъявлен к уплате на основании сведений, которые были получены от организации, вручившей ветерану подарок. При этом организация указала в сведениях, что налог с подарка в 2020 году удержан не был, а сумма превысила 10 тысяч рублей. // МК