Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В четверг, 7 января, сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа из-за того, что он подстрекал многотысячную толпу, которая штурмовала Капитолий днем ​​ранее, срывая подтверждение победы избранного президента Джозефа Байдена Конгрессом.

Демократ призвал вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку, которая позволяет ему и правительству прекратить полномочия Трампа.

Согласно этой поправке, если вице-президент и большинство в правительстве приходят к выводу, что президент не может выполнять свои полномочия и обязанности, они могут изложить это в письменной форме и направить лидерам Конгресса. Как только это происходит, вице-президент немедленно становится исполняющим обязанности президента.

Шумер предупредил, что если Пенс не сделает этого, Конгресс готов объявить Трампу импичмент во второй раз, даже несмотря на то, что до конца его каденции остается около двух недель.

К применению 25-й поправки призвал и конгрессмен-республиканец Адам Кизингер.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 7, 2021