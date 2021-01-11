Демократы в Конгрессе США внесли резолюцию об импичменте Трампа

Демократическое большинство Палаты представителей формально внесло резолюцию «Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов, за особо тяжкие преступления и проступки».

Законодатели назначили голосования по статье импичмента на этой неделе, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25 поправкой Конституции США для устранения президента Трампа от власти, сообщает Укринформ.

«Я надеюсь, что мы получим поддержку республиканцев», — выразил свои ожидания относительно процесса импичмента президента Трампа один из авторов резолюции конгрессмен-демократ Дэвид Цициллини.

Как сообщалось, текст представленной резолюции содержит одну статью обвинения президента Трампа в мятеже. При этом упоминается по меньшей мере два эпизода «преступных действий» действующего главы Белого дома. В этой связи указывалось, в частности, на то, что Трамп потребовал от представителя власти Джорджии сфальсифицировать результаты голосования в штате, а также подстрекал толпу к агрессии против Конгресса США.

Таким образом, как отмечается в документе, Дональд Трамп продемонстрировал, что продолжает представлять угрозу национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет разрешено оставаться в должности.