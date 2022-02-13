Депутата Закускина, в доме которого нашли подпольный абортарий, обвинили в нападении на пожилую чеченку

Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александр Закускин распылил перцовый баллончик в лицо 69-летней чеченке Салиме Юсупхаджиевой.

Об этом сообщила в Facebook районная активистка Елена Аручиди. Пострадавшая подтвердила нападение изданию SOTA, рассказав, что единоросс угрожал ей депортацией.

По словам Юсупхаджиевой, после того как Закускин пригрозил ей депортацией, она попыталась показать ему паспорт гражданки России. В ответ депутат сел в машину, опустил стекло и брызнул ей в лицо из баллончика.

«Мне так плохо было. Я что ему сделала, чтобы он мне баллончиком брызгал, скажи, а? Какое он право имеет? Я теперь в пойду в нашу чеченскую диаспору. Там меня тоже позвали», — сказала пострадавшая.

SOTA отмечает, что после публикации Аручиди депутат Закускин пришел к ней домой в 5 утра и потребовал удалить пост.

Елена Аручиди поясняла, что уличная торговля продолжается близ мечети уже много лет и она сама борется со стихийным рынком. Тем не менее она возмутилась действиями Закускина.

В 2018 году в московская художница Елена Батова обвинила депутата Закускина в попытке задушить ее в подворотне ее дома. Депутат, по ее словам, кричал, что «это его территория». Дело тогда не стали возбуждать. Закускин назвал обвинения «провокацией».

Летом того же года в доме Закускина обнаружили подпольный абортарий для мигрантов, где погибла женщина. Депутат утверждал, что не знал о нем. // Znak.com