Депутата Закускина, в доме которого нашли подпольный абортарий, обвинили в нападении на пожилую чеченку

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Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александр Закускин распылил перцовый баллончик в лицо 69-летней чеченке Салиме Юсупхаджиевой.

Об этом сообщила в Facebook районная активистка Елена Аручиди. Пострадавшая подтвердила нападение изданию SOTA, рассказав, что единоросс угрожал ей депортацией.

Фото; Елена Аручиди / Facebook

По словам Юсупхаджиевой, после того как Закускин пригрозил ей депортацией, она попыталась показать ему паспорт гражданки России. В ответ депутат сел в машину, опустил стекло и брызнул ей в лицо из баллончика.

«Мне так плохо было. Я что ему сделала, чтобы он мне баллончиком брызгал, скажи, а? Какое он право имеет? Я теперь в пойду в нашу чеченскую диаспору. Там меня тоже позвали», — сказала пострадавшая.

SOTA отмечает, что после публикации Аручиди депутат Закускин пришел к ней домой в 5 утра и потребовал удалить пост.

Елена Аручиди поясняла, что уличная торговля продолжается близ мечети уже много лет и она сама борется со стихийным рынком. Тем не менее она возмутилась действиями Закускина.

В 2018 году в московская художница Елена Батова обвинила депутата Закускина в попытке задушить ее в подворотне ее дома. Депутат, по ее словам, кричал, что «это его территория». Дело тогда не стали возбуждать. Закускин назвал обвинения «провокацией».

Летом того же года в доме Закускина обнаружили подпольный абортарий для мигрантов, где погибла женщина. Депутат утверждал, что не знал о нем. // Znak.com

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