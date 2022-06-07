Deutsche Bank вивіз сотні IT-фахівців із Росії до Німеччини – FT

Німецький Deutsche Bank перевіз кілька сотень висококваліфікованих розробників програмного забезпечення та їхні родини із Росії до Берліна протягом останніх трьох місяців.

Про це пише Financial Times.

«Це була не евакуація, а стандартна релокація персоналу, але, очевидно, в масштабах набагато більших, ніж зазвичай», — зазначив один із співрозмовників FT. Банк «доклав усіх зусиль», щоб співробітники розуміли, що переїзд опціональний, і нікого не «шантажував», підкреслило джерело газети.

До початку вторгнення РФ в Україну в московському та петербурзькому офісах банку працювало близько 1500 розробників.

З березня спеціальна команда банку зі співробітниками з відділу кадрів, юристів та IT-відділу займалася їх релокацією. На переїзд погодилося близько половини IT-фахівців, вони переїжджають до Берліна разом зі своїми сім’ями. Загалом Росію залишають близько 2000 людей, пише FT.

Банк побоювався, що російські спецслужби можуть скористатися релокацією, щоб впровадити шпигунів у його офіс у Берліні, тому «працював у режимі підвищеної уваги до кібербезпеки», перевіряв біографію своїх IT-фахівців та весь код, написаний ними у Росії, розповів співрозмовник газети.

Зазначається, що багато співробітників, які переїхали до Німеччини, «пропрацювали у нас близько 20 років». «Ми знаємо їх особисто дуже добре і вже багато років», — зазначив він.

Всі співробітники Deutsche Bank, які залишили Росію, емігрували офіційно і «не вдавали, що поїхали у відпустку», каже джерело FT.

За словами співрозмовника, банк проводить релокацію у відповідності з усіма відповідними російськими законами, побоюючись можливих заходів у відповідь з боку влади щодо співробітників, що залишилися в країні.

Оскільки російські кордони залишалися відкритими, сам переїзд проходив «гладко»: більшість співробітників прилетіли до Берліна через Гельсінкі і змогли розпочати роботу незабаром після переїзду, кажуть джерела.

При цьому банк поки не повідомляв, що має намір робити з IT-фахівцями, що залишилися в Росії.

«Ми продовжуємо вивчати наші можливості», — заявив FT неназваний топ-менеджер німецької кредитної організації.

Як повідомлялося, у березні німецький Deutsche Bank заявив, що зупиняє роботу у Росії. // Економічна правда